Российским мужчинам по-прежнему закрыт въезд на Украину. Так решили киевские власти

Совет национальной безопасности и обороны Украины после отмены военного положения сохранил ограничения на въезд в страну для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщила вечером 26 декабря пресс-служба министерства внутренних дел страны.

"Принимая во внимание сложную ситуацию относительно безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда на Украину мужчин – граждан России", – отметили в ведомстве, ссылаясь на информацию первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. насколько продлён этот запрет, не сообщается.

В связи с введением военного положения гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на украинскую территорию.

Военное положение было введено с 26 ноября на 30 дней в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории. Оно длилось до 14:00 (15:00 мск) 26 декабря.