Уманская епархия выразила поддержку канонической УПЦ и ее предстоятелю митрополиту Онуфрию

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Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) отвергла приглашение Константинополя об участии в соборе и объявила о нелегитимности как самого этого собрания, так и созданной им структуры. Таким образом в работе собора приняли участие только представители непризнанных православными поместными церквями раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Исключением стали два епископа УПЦ - митрополиты Винницкий Симеон и Переяслав-Хмельницкий Александр, а также еще четыре священнослужителя. За участие в "объединительном" соборе синод УПЦ 17 декабря запретил им священнослужение и снял с должности. В то же время после собора ряд епархий заявил о верности канонической церкви.