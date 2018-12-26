Уманская епархия выразила поддержку канонической УПЦ и ее предстоятелю митрополиту Онуфрию
Духовенство Уманской епархии единодушно выразило поддержку предстоятелю канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию и подтвердило верность УПЦ. Об этом сообщила 26 декабря пресс-служба епархии по итогам собрания духовенства, которое возглавил управляющий епархией митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон.
"Духовенство Уманской епархии единодушно выразило поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, предстоятелю УПЦ и подтвердило свою верность Украинской православной церкви", – отметили в пресс-службе.
Уманская епархия охватывает девять районов Черкасской области, города Ватутино, Смела и Умань.
15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. По его итогам президент Петр Порошенко, который несмотря на то, что на Украине церковь отделена от государства, лично принимал участие в собрании раскольников, объявил о создании в стране новой церковной структуры – автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. В уставных документах церковной организации значится название – "Православная церковь Украины".
Справка:
Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) отвергла приглашение Константинополя об участии в соборе и объявила о нелегитимности как самого этого собрания, так и созданной им структуры. Таким образом в работе собора приняли участие только представители непризнанных православными поместными церквями раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Исключением стали два епископа УПЦ - митрополиты Винницкий Симеон и Переяслав-Хмельницкий Александр, а также еще четыре священнослужителя. За участие в "объединительном" соборе синод УПЦ 17 декабря запретил им священнослужение и снял с должности. В то же время после собора ряд епархий заявил о верности канонической церкви.