Трамп провел Рождество с солдатами в Ираке

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей посетили американских военных в Ираке в ночь на Рождество, заявила 26 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздней рождественской ночью, чтобы посетить наши войска и высокое военное руководство и поблагодарить их за службу, успех и жертвенность, а также пожелать им веселого Рождества", – написала она в своем Twitter.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw