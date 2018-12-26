Смольный: Метростроители прекратили забастовку

Метростроители в Петербурге прекратили забастовку, заявила пресс-служба Смольного вечером 26 декабря.

Она уверяет, что работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метро возобновлены и идут в обычном режиме, а ситуацию с выплатой заработной платы подрядным организациям АО «Метрострой» взял под личный контроль врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"По его поручению с объявившими сегодня забастовку проходчиками в тоннеле неподалеку от будущей станции Театральная встретился вице-губернатор Николай Бондаренко. Предложенный временный компромиссный вариант устроил метростроителей, акция протеста завершилась. После этого на объекте вице-губернатор Николай Бондаренко провел выездное совещание с руководителями Метростроя о мерах по нормализации ситуации вокруг сооружения новых тоннелей для метрополитена", – излагают события последних часов в строящейся подземке представители городских властей.

Напомним, днём 26 декабря около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить из шахты строящегося метро «Театральная» в Петербурге. Люди объявили забастовку и сообщили, что будут голодать до тех пор, пока не получат зарплату. Охрана не пустила вниз и вечернюю смену, опасаясь того, что бастовать решили не только те рабочие, что находятся в шахте, но и вновь прибывшие. К протестующим приезжал замдиректора «СМУ-11» Владимир Харенков. Он объяснял бастующим, что задержка выплат связана с арестом счетов компании налоговой инспекцией. Со слов Харенкова, «проблема решается»; более того, он сообщил, что уже завтра метростроевцы «возможно, получат» свою зарплату. В компании в ответ на забастовку рабочих сообщили, что выполнили работ на 1 млрд рублей и сейчас ждут, когда Смольный примет работы.

Позже в Смольном ответили на заявление «Метростроя» о том, что судьба голодающих забастовщиков зависит от правительства города. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заявил, что принял у «Метростроя» работ на сумму более 750 млн рублей и деньги у компании на зарплаты должны быть.