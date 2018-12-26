Ростуризм исключил из реестра почти 60 туроператоров

Почти 60 туроператоров исключены из Единого реестра из-за того, что не предоставили в Ростуризм подтверждения наличия фингарантии. Ранее они были застрахованы в лишившейся лицензии страховой компании "Якорь", сообщает АТОР 26 декабря.

Как пояснили в Ростуризме, несмотря на исключение, туроператоры по-прежнему должны исполнять свои обязательства перед туристами. "С момента исключения туроператора из реестра он лишается права формировать новый турпродукт. При этом сохраняется ответственность перед потребителем по уже сформированному и реализованному продукту", – подтверждает руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Исключенные туроператоры могут заново подать сведения в реестр, но здесь есть важный нюанс. По словам эксперта, если туроператор в сфере выездного туризма имел право страховаться на 10 миллионов рублей (не более 10 тысяч туристов в год и годовой оборот не более 40 миллионов рублей), то при подаче новых документов это право у него пропадает. Ростуризм его будет расценивать как вновь созданного туроператора. А для вновь созданных туроператоров минимальный размер финобеспечения составляет 50 миллионов рублей.