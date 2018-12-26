Правительство одобрило законопроект о социальном предпринимательстве

Правительство РФ одобрило законопроект о социальном предпринимательстве, сообщила пресс-служба кабинета министров 26 декабря.

"Законопроектом предлагается выделить социальное предпринимательство в отдельную область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Законодательно закрепляется понятие "социальное предприятие", — говорится в сообщении.

Проект также определяет критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, специальные формы и виды поддержки социальных предприятий. Принятие законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям, считают в правительстве.

Социальное предпринимательство — один из эффективных способов решения общественных проблем, отмечал ранее кабмин. Субъекты социального предпринимательства сочетают социальную направленность, инновационные подходы и умение работать в рыночных условиях, что выражается в стремлении к достижению самоокупаемости и устойчивому развитию своего дела.