В суде за чтением чужого дела застигнут молодой адвокат. Он выискивал показания ключевого свидетеля по делу экс-ректора Аграрного университета

Следователь полиции Пушкина и оперативники УФСБ Петербурга и области разоблачили соглядатая в суде. Начинающий адвокат листал материалы уголовного дела, в котором крайне заинтересован арестованный экс-ректор Аграрного университета.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 26 декабря адвокат в Пушкинском районном суде знакомился с архивным делом, когда в кабинет вошли следователь ОМВД и оперативники УФСБ и остановили чтение.

Адвоката зовут Денис Борисов, удостоверение он получил чуть больше года назад. Листал Борисов дело главы автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» Славы Ходько, приговоренного в мае 2018 года к полутора годам колонии за мошенническое хищение 850 тысяч рублей у Аграрного университета.

К Ходько адвокат отношения никакого не имеет. По данным «Фонтанки», запрос в Пушкинский суд на ознакомление с делом он сделал на основании соглашения, заключенного с 25-летним сельским жителем Тульской области, которого с Петербургом и Ходько ничто не связывает.

По федеральному законодательству, для ознакомления пользователей с судебной информацией в архивных фондах необходимо разрешение участников процесса.

«Сам же Ходько никому разрешения не давал. В распоряжении следствия органов есть его заявление, в котором он возражает против ознакомления», – подчеркивает объединенная пресс-служба судов.

Адвоката Борисова следователь и оперативники увезли на беседу. Он признал, что действовал по поручению одного из адвокатов Виктора Ефимова. Экс-ректору вменяют хищение 36 млн рублей через госконтракт, заключенный с организацией Ходько. Осужденный является ключевым свидетелем в деле Ефимова, и визит адвоката может быть объясним интересом к его показаниям.