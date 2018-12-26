Украина расширила антироссийские санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря поддержал решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение "незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)" (самопровозглашенные ДНР и ЛНР – прим.ред.) 11ноября, а также за "агрессию РФ в районе Керченского пролива". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", – говорится в сообщении.

Кроме этого, решением СНБО введены ограничительные меры против организаторов выборов "на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного удерживания их в российских СИЗО".

При этом в пресс-службе не приводят конкретные списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

Накануне правительство РФ расширило список украинских бизнесменов, политиков и компаний, в отношении которых введены российские санкции.