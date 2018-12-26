В одиночной камере Приморского УМВД найден мертвым арестант. Он оставил записку с извинениями

Подозреваемый в уличном грабеже Артем Григорян найден мертвым в изоляторе УМВД Приморского района Петербурга. Следственный комитет изучает обстоятельства его смерти.

Как сообщили «Фонтанке» родственники Григоряна 26 декабря, его задержали оперативники еще шесть дней назад на территории 35-го отдела полиции за ограбление пенсионерки. Еще через двое суток, 22-го, следователь привез мужчину в Приморский райсуд и попросил заключить под стражу.

На следующий день после суда, по словам родственников, супругу Григоряна попросили подвезти в изолятор на Илюшина лекарства для сердца. Через два дня, 25 декабря, супруга приехала снова, и ей сказали, что Григорян накануне найден мертвым.

По данным «Фонтанки», в камере нашли также записку со словами, которые можно счесть за прощальные. Их автор обращался к близким и просил прощения.

СК Приморского района проводит проверку по факту смерти арестованного.