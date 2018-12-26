СНБО Украины порекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) после отмены военного положения порекомендовал Госпогранслужбе страны продолжить усиленную охрану границы с Российской Федерацией и осуществлять усиленный контроль над российскими гражданами. Об этом говорится 26 декабря на персональном сайте секретаря украинского Совбеза Александра Турчинова.

"Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", – сказал Турчинов, добавив, что также было рекомендовано Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией, и "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины". – говорится в сообщении.

Ранее украинский президент выразил поддержку руководству пограничной службы республики, которая предложила продлить ограничительные меры в отношении граждан России. «Все их действия [пограничной службы] были абсолютно оправданы, и я прошу, Петр Александрович (Цигикал, глава погранслужбы Украины. – Прим.ред.), внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением. Но если вы определите необходимость продолжения ряда мероприятий, я как президент и, уверен, члены СНБО поддержим ваши предложения», – заявил Петр Порошенко на заседании Совбеза.

Президент Украины отметил, что хотел бы продлить военное положение, однако вопреки его желанию этого не случилось.