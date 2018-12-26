Глава СКР поручил проверить качество расследования уголовных дел

Глава Следственного комитет России Александр Бастрыкин ыечером 26 декабря поручил тщательно изучить качество расследования уголовных дел, которые были возвращены судом или по которым были вынесены оправдательные приговоры, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что председатель Мосгорсуда Ольга Егорова раскритиковала работу следователей и прокуратуры. Она заявила, что недовольна частыми оправдательными приговорами. По словам Егоровой, за первые шесть месяцев в райсуды Москвы поступили 20 дел, вердикты состоялись по одиннадцати. Каждый второй – оправдательный, причем в большинстве шестерка присяжных была единодушна. «О чем это говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства», – сказала Егорова.

"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей. Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа", – сказала Петренко.

По ее словам, предстоит тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства.

"В случае, если будут выявлены нарушения, в отношении должностных лиц, которые допустили их, либо не приняли исчерпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы, при наличии оснований будут приняты меры дисциплинарного характера", – добавила Петренко.

По итогам этой работы планируется сформировать предложения организационно-методического характера, направленные на повышение качества предварительного следствия в целом, и в частности по уголовным делам, рассмотрение которых в соответствии с действующим законодательством возможно судом присяжных заседателей.