В Смольном ответили на заявление «Метростроя» о том, что судьба голодающих забастовщиков зависит от правительства

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга принял у «Метростроя» работ на сумму более 750 млн рублей. Такое заявление ведомство сделало в ответ на сообщение «Метростроя» о том, что судьба зарплаты бастующих рабочих находится в руках Смольного.

«На сегодня заказчиком принято работ у ОАО «Метрострой» на сумму более 750 млн рублей. То есть средства на покрытие долгов по зарплате у подрядной компании есть. Вопрос только в том, когда «Метрострой» сможет перечислить эти деньги рабочим. Этот вопрос как раз и нужно задать непосредственно подрядчику», — сообщили «Фонтанке» в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что видят одну из своих задач в том, чтобы перед всеми рабочими, трудящимися на сооружении объектов метрополитена, были закрыты долги по зарплате перед Новым годом.

Напомним, что ранее около 30 рабочих «Метростроя», в частности «СМУ-11», отказались покинуть шахту близ будущей станции метро «Театральная» из-за задержек зарплаты. В компании в ответ на забастовку рабочих сообщили, что выполнили работ на 1 млрд рублей и сейчас ждут, когда Смольный примет работы.