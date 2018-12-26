СМИ США обвиняют Трампа в уклонении от армейской службы по поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу.

Об этом 26 декабря сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в The New York Times. По данным североамериканского издания, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз «костные шпоры» в качестве одолжения отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал врач.

Об этом рассказала дочь ортопеда Элиза Браунстайн. Благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.