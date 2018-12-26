Минобороны России опубликовало видео зачетного пуска ракетного комплекса «Авангард»

Минобороны России вечером 26 декабря опубликовало видео пуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком из позиционного района Домбаровский.

Видео опубликовано в официальных аккаунтах оборонного ведомства в соцсетях и в YouTube.

Минобороны России/YouTube

Успешный пуск ракеты гиперзвукового комплекса «Авангард» был произведен 26 декабря по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина, он наблюдал за пуском по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте президента России. Боевая межконтинентальная ракета стартовала с полигона в Оренбургской области, гиперзвуковой «Авангард» совершил манёвры по высоте и горизонту, а затем успешно поразил условную цель на Камчатке.

«Программа зачётных лётных испытаний выполнена в полном объёме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН», – говорится в заявлении.

Владимир Путин, как сообщает РИА Новости, отметил, что гиперзвуковая система – это «гарант безопасности на десятилетия вперед». Ранее президент выразил мнение, что подобное оружие в ближайшие годы вряд ли появится в другой стране.