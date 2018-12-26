В новогодние праздники в Петербурге будут работать пункты Службы крови

В новогодние каникулы в Северной столице будут работать несколько пунктов Службы крови, чтобы доноры могли не прекращать свои добрые дела даже в праздники.

«Болезни и травмы, к сожалению, не уходят на каникулы, поэтому в Северной столице каждый год открывается несколько учреждений Службы крови», – сказали в Фонде доноров. В этом году работать будет шесть пунктов:

- Городская станция переливания крови будет принимать доноров 30 декабря, 2, 4 и 6 января с 9.00 до 12.00, тел.: 635-68-85. Адрес: Московский проспект, дом 104;

- Отделение переливания крови ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова будет принимать по записи доноров тромбоцитов 3 января с 8:30 до 12:00, тел.: 429-24-13. Адрес: улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53;

- Отделение переливания крови городской клинической больницы № 31 примет желающих сдать кровь 3 января с 9 до 12:00 (без записи), тел.: 235-73-81. Адрес: проспект Динамо, дом 3;

- В отделение переливания крови Городской больницы №15 доноры смогут прийти 6 января с 8:30 до 11:30, тел.: 736-00-11. Адрес: улица Авангардная, дом 4;

- Отделение переливания крови Александровской больницы будет вести прием доноров 4 и 6 января с 8:30 до 12:00, тел.: 589-27-04. Адрес: проспект. Солидарности, дом 4;

- Станция переливания крови НМИЦ им. В.А. Алмазова примет доноров 3 января с 9:00 до 13:00, тел.: 702-37-46. Адрес: улица Аккуратова, дом 2.

В Фонде доноров напомнили, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь паспорт. В некоторых ОПК требуется СНИЛС и регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

«Утром необходимо легко позавтракать. И, несмотря на праздничные дни, соблюдать диету донора нужно обязательно. Также перед посещением рекомендуем ознакомиться с донорским светофором выбранного пункта», – посоветовали специалисты. Более подробную информацию о донорстве можно узнать на сайте Фонда доноров.