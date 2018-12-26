Социальных предпринимателей внесут в единый реестр и окажут господдержку

Кабмин на последнем в этом году заседании одобрил поправки в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, которые устанавливают четкие критерии для определения социального предпринимательства, пишет «Российская газета». Это позволит обеспечить адресную государственную поддержку таким предприятиям в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству. Сведения о социальных предприятиях будут вносить в единый реестр.

Премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил критерии, по которым предприниматель будет считать социальным. Во-первых, бизнесмен должен работать в сфере оказания общественно полезных услуг, включая экологию, образование, культурно-просветительскую деятельность, а доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 50 процентов.

Ещё одно условие: социальный предприниматель должен брать на работу людей, которым сложно трудоустроиться, в том числе инвалидов, пенсионеров, людей предпенсионного возраста, многодетных родителей, выпускников детских домов. Доля таких работников должна составлять не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов.

И наконец, социальный предприниматель должен производить товары или услуги, которые помогают в жизни отдельным категориям граждан, по тем или иным причинам нуждающимся в такой поддержке. «Это, например, программное обеспечение, на котором работают электронные сурдопереводчики или другие виды приборов, которые направлены на поддержку граждан с ограничениями по здоровью», – сказал Медведев. По его словам, такая поддержка необходима, чтобы продукция, которая обычно производится в малых объемах, часто вручную, ориентирована на конкретного потребителя, попала на рынок.

Предложенный закон, по мнению премьера, позволит обеспечить адресную государственную поддержку социальным предпринимателям, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».