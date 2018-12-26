У Белоруссии теперь есть кибервойска

В армии Белоруссии появилась первая рота информационных технологий, сообщает 26 декабря портал Tut.by.

Рота сформирована на базе Военной академии страны, которая, в частности, занимается моделированием военных действий, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации.

«Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны непосредственно с программированием», — сообщили в министерстве обороны.

Формирование состоит из 40 призывников с высшим техническим образование по IT-специальности. Молодые люди сами предложили свои кандидатуры, конкурс в новое подразделение составил восемь человек на место.

"Новобранцы уже прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб и приняли военную присягу. Сейчас у них продолжается общевойсковая подготовка, после они приступят к выполнению задач по предназначению", – пишет белорусское СМИ.