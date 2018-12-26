МИД России назвал удар ВВС Израиля по Сирии нарушением суверенитета страны

Авиаудары шести истребителей F-16 ВВС Израиля по окрестностям Дамаска являются нарушением суверенитета Сирии, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что авиаудары наносились «под прикрытием» гражданских самолетов, которые шли на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. В результате ПВО Сирии сбили 14 из 16 запущенных авиационных бомб. Три сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал провокационными действия израильских ВВС и заявил, что те создали угрозу пассажирским самолетам.