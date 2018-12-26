ДТП с фурой перекрыло движение в Петербург по "Сортавале"

Движение по федеральной трассе А-121 "Сортавала" в направлении Санкт-Петербурга перекрыто в связи с ДТП вечером 26 декабря.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает о том, что в связи с ДТП полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на федеральной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 "Кола".

По предварительным данным, около 18:00 26 декабря 2018 года на 9-м километре автодороги произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля.

"В связи с тем, что фуру развернуло на проезжей части, движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто", – сообщает пресс-служба организации.

На место выехали представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. О возможных пострадавших в ДТП пока неизвестно.