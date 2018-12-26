На территории детского сада в IQ Гатчина установлены игровые площадки

фото предоставлено компанией ЗАО «Ленстройтрест»

В здании будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест» продолжаются фасадные работы и монтаж оконных конструкций.

На прилегающей территории укладывают тротуарную плитку, а на детских площадках установлены конструкции для игр и отдыха, смонтировано тартановое покрытие – практичное и износостойкое.

Дошкольное учреждение на 120 мест возводится рядом с третьим и четвертым корпусами жилого квартала IQ Гатчина. Общая площадь детского сада составит более 2800 кв. м. В трехэтажном здании разместятся группы для детей раннего, младшего и дошкольного возраста. На огороженной прилегающий территории предусмотрены несколько зон для прогулок и игр детей на открытом воздухе. Образовательное учреждение будет оборудовано системой видеонаблюдения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года.

«Строительство социальных объектов внутри большого жилого квартала – неотъемлемая часть нашей философией «ЖИВИ». Ведь без создания качественной и развитой инфраструктуры в шаговой доступности очень сложно сформировать комплексную и комфортную жилую среду. Важно, чтобы каждому жителю квартала, включая малышей, было уютно и радостно внутри микрорайона. Поэтому мы уделили особое внимание благоустройству прилегающей территории будущего детского сада, оборудованию спортивных и детских площадок. Установленные конструкции разработаны таким образом, чтобы играющие на них дети с интересом проводили время и развивали необходимые навыки», – уточнила Ольга Копейкина, директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест».

фото предоставлено компанией ЗАО «Ленстройтрест»

Напомним, жилой квартал IQ Гатчина возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Сейчас ГК «Ленстройтрест» ведет строительство второй очереди (площадь квартир 9,1 тыс. кв. м) и одного из двух корпусов третьей очереди (площадь квартир 13,4 тыс. кв. м). Возведение указанных корпусов планируется завершить до конца 2020 года.

Шведский квартал IQ Гатчина – финалист ХI конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

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