Строительство
На территории детского сада в IQ Гатчина установлены игровые площадки
фото предоставлено компанией ЗАО «Ленстройтрест»
В здании будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест» продолжаются фасадные работы и монтаж оконных конструкций.
На прилегающей территории укладывают тротуарную плитку, а на детских площадках установлены конструкции для игр и отдыха, смонтировано тартановое покрытие – практичное и износостойкое.
Дошкольное учреждение на 120 мест возводится рядом с третьим и четвертым корпусами жилого квартала IQ Гатчина. Общая площадь детского сада составит более 2800 кв. м. В трехэтажном здании разместятся группы для детей раннего, младшего и дошкольного возраста. На огороженной прилегающий территории предусмотрены несколько зон для прогулок и игр детей на открытом воздухе. Образовательное учреждение будет оборудовано системой видеонаблюдения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года.
«Строительство социальных объектов внутри большого жилого квартала – неотъемлемая часть нашей философией «ЖИВИ». Ведь без создания качественной и развитой инфраструктуры в шаговой доступности очень сложно сформировать комплексную и комфортную жилую среду. Важно, чтобы каждому жителю квартала, включая малышей, было уютно и радостно внутри микрорайона. Поэтому мы уделили особое внимание благоустройству прилегающей территории будущего детского сада, оборудованию спортивных и детских площадок. Установленные конструкции разработаны таким образом, чтобы играющие на них дети с интересом проводили время и развивали необходимые навыки», – уточнила Ольга Копейкина, директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест».
Напомним, жилой квартал IQ Гатчина возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Сейчас ГК «Ленстройтрест» ведет строительство второй очереди (площадь квартир 9,1 тыс. кв. м) и одного из двух корпусов третьей очереди (площадь квартир 13,4 тыс. кв. м). Возведение указанных корпусов планируется завершить до конца 2020 года.
Шведский квартал IQ Гатчина – финалист ХI конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
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