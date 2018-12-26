Петербургская Академия художеств попросила у Минкульта 4,4 млрд рублей и новое название

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств обратился в Минкульт с просьбой о выделении средств на работы по реставрации и приспособлению здания на Университетской набережной.

Как стало известно «Фонтанке», общая сумма, на которую рассчитывает учреждение, составляет 4,4 млрд рублей — речь идет о постепенном выделении денег в течение нескольких лет. Ожидается, что распоряжаться ими будет не само учебное заведение, а Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.

По словам ректора института Семена Михайловского, в первую очередь речь идет о приведении в порядок большинства внутренних дворов здания, также он планирует инициировать общественное обсуждение возможности перекрытия двух из них для образования новых пространств для выставок и проведения конференций — потребность в такого рода площадях «Фонтанке» подтвердили в преподавательском составе учреждения.

В настоящее время большая часть дворов пребывает в малопривлекательном состоянии: рамы на окнах старые, с незакрывающимися задвижками, есть разбитые стекла, а на стенах, окрашенных в цвет, отличный от фасада, видны следы подтеков. Кроме того, необходима установка новых лестниц в соответствии с историческими образцами и козырьков.

Нужны работы и в самом здании: ректор планирует привести в порядок входную зону, восстановив частично утраченную мозаику на полу. Кроме того, речь идет об оборудовании новых мастерских — для этого рассматриваются как полуподвальные помещения, так и мансардные, без изменения внешнего облика фасада здания.

Кроме того, в институте хотели бы сменить официальное название, закрепив за собой историческое, используемое в народе и сейчас: Санкт-Петербургская академия художеств имени И. Е. Репина. Соответствующую заявку учреждение уже направило в Минкульт, в настоящее время документ проходит согласование.

В рамках другого конкурса работы уже были проведены в одном из внутренних дворов — реставрация обошлась в 90 миллионов рублей. Тендер Северо-Западной дирекции по строительству и реконструкции тогда выиграла компания «Капитал Стройиндустрия».

Также на днях стало известно, что статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова провела совещание по вопросам развития Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, в ходе которого высказала озабоченность недофинансированием учреждения со стороны Министерства науки (музей юридически самостоятелен и не относится ни к Институту живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, ни к Российской академии художеств). В Минкульте пообещали разобраться в ситуации до февраля.