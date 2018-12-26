От Абрамова до Якобашвили: в Сети появился полный список бизнесменов, которых позвали на встречу к Путину

В телеграм-каналах распространяется список из 58 предпринимателей, которые приняли участие во встрече с Владимиром Путиным в Кремле 26 декабря.

Список распространяется в виде фотографии листа формата А4 со схемой рассадки участников встречи. Он озаглавлен как "Схема рассадки участников встречи президента Российской Федерации В. В. Путина с представителями российских деловых кругов и объединений". Подтверждения его подлинности пока нет.

Судя по этой схеме, встреча прошла в первом корпусе Кремля в Екатерининском зале. По одной из сторон должны сидеть сам Владимир Путин, а также семь федеральных чиновников, включая руководителя администрации президента Антона Вайно и первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

Компанию им составляют глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также два предпринимателя: председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов и основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Сидеть рядом с Путиным им, по-видимому, повезло из-за своих фамилий: всех предпринимателей рассадили в алфавитном порядке.

Примечательно, что несколько фамилий в этом списке подчеркнуты. Речь идет об Александре Шохине, главе КамАЗа Сергее Когогине, президенте «Мираторга» Викторе Линнике, гендиректоре «Севергрупп» Алексее Мордашове и председателе совета директоров Трубной Металлургической Компании и Группы «Синар» Дмитрии Пумпянском. Что означает это подчеркивание — непонятно, возможно, этим участникам встречи дана возможность высказаться.

На схеме не указаны несколько человек, которых, как уверяют СМИ, в Кремле ждали. Это гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, совладелец и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, владелец «Промышленных инвесторов» Сергей Генералов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, перечисляет РБК.

На встрече с предпринимателями Владимир Путин выступил с несколькими заявлениями. Так, он сказал, что Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики, затем предложил бизнесу подключиться к нацпроектам.

Среди задач бизнеса, передают информагентства, президент назвал «повышение производительности труда, обновление производств за счет современных, более эффективных технологий, а также подготовку профессиональных кадров и постоянное повышение компетенций людей, занятых в экономике страны».