Часть Васильевского острова мёрзнет без тепла и горячей воды. Теплоэнергетики просят потерпеть до ночи

Проблемный трубопровод оставил в холодных квартирах жителей Василеостровского района Петербурга 26 декабря. Окончания ремонта ждут почти две сотни домов, теплоэнергетики обещают не затягивать.

Как сообщили в группе «Живём на Васильевском», в среду днём без горячей воды и отопления остался дом 48 на 11-й линии. К жалобам присоединились соседи. Терпеть некомфортную температуру вынуждены и сотрудники управляющей компании, расположенной в той же шестиэтажке.

«Какой-то блокадный Ленинград, а не Петербург почти 2019 года. Зла на них не хватает», – пишут замерзающие жильцы, припоминая, что с последнего отключения прошло не больше трёх дней.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» «Фонтанке» уточнили, что неудобства связаны с ненадёжным участком трубопровода. Его выдало парение у дома №16 на 11-й линии. Чтобы избежать прорывов в более холодное время, к замене приступили сразу. Ремонт начали в половине двенадцатого утра.

«На период проведения ремонтных работ в 184 зданиях ограничено горячее водоснабжение и теплоснабжение», – рассказали в пресс-службе.

Закончить работы планируют сегодня до 22:30.