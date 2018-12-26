В «Метрострое» заявили, что судьба строителей, голодающих в шахте «Театральной», зависит от КРТИ

В «Метрострое» прокомментировали ситуацию со строителями, которые отказались выходить из шахты строящейся станции метро «Театральная», пока им не выдадут зарплату. Как писала «Фонтанка», под землей находятся около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» .

«Со своей стороны, ОАО «Метрострой» сдало КРТИ работы на сумму порядка миллиарда и ожидает их оплаты до окончания 2018 года. Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам, в том числе подрядных организаций, – объяснили в компании. – Мы надеемся, что этот процесс не будет затягиваться со стороны КРТИ, с которым в последнее время удалось наладить продуктивную и быструю работу по сдаче-приемке документов».

В «Метрострое» добавили, что руководство компании и подрядных организаций совместно с городом делает все, чтобы до Нового года «люди получили то, что заработали тяжелым трудом».

Тем временем к протестующим уже приезжал замдиректора «СМУ-11» Владимир Харенков, который сообщил, что уже завтра метростроевцы «возможно, получат» свою зарплату.