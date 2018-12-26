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26.12.2018 10:00
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История: как обменять старую квартиру на новую

У вас есть квартира, но вы бы хотели переехать в новую, в современном доме и с более удобной планировкой? Клиентам «Петербургской Недвижимости» доступна специальная программа «Квартира в зачет», которая позволяет обменять старое жилье на новое.

История: как обменять старую квартиру на новую

Жилой комплекс «Невские Паруса». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Именно так поступил Владимир, бывший владелец 27-ми квадратов в «брежневке». От бабушки Владимиру досталась небольшая квартира на последнем, 12 этаже дома 1964 года постройки. В эту «однушку» площадью 27 квадратных метров он переехал еще на предпоследнем курсе университета. С тех пор прошло семь лет: Владимир успел получить диплом, устроиться за работу в крупную компанию и накопить миллион, откладывая по 12-15 тысяч рублей в месяц. В последнее время он все чаще задумывался о переезде: свою квартиру в старом доме он хотел бы сменить на жилье в современной новостройке, а вместо тесной кухни иметь просторную, где можно собрать большую компанию друзей.

В сентябре 2018 года Владимир узнал о новой программе «Петербургской Недвижимости» – «Квартира в зачет».  Она дает возможность владельцам обменять свое жилье на новое, заплатив от 20% в качестве первого взноса. Это такой своеобразный «трейд-ин»: деньги, полученные от продажи старой квартиры, учитываются при покупке новой, а недостающую сумму можно доплатить из своих накоплений либо оформить в рассрочку от застройщика или ипотеку.

Специалисты Агентства «Петербургская Недвижимость», которые занимаются вторичным жильем, дали оценку собственности Владимира буквально через три дня после его обращения в компанию. Ему сообщили, что он сможет продать свою квартиру за 2,6-2,8 млн рублей. Он подписал договор с Агентством «Петербургская Недвижимость».

Пока агентство занималось поиском покупателей «брежневки», Владимир начал вместе с менеджером выбирать свою будущую квартиру в новостройке. Он остановился на большой евродвушке в ЖК «Невские паруса» недалеко от метро «Рыбацкое»: это видовая квартира площадью 44 квадрата с огромной кухней. Ее цена – от 4,4 млн рублей.

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

В качестве первого взноса Владимир использовал свой накопленный миллион, а буквально через полтора месяца нашлись покупатели его прежней квартиры: это была пожилая пара, которая искала первое жилье для сына-студента. Недвижимость, кстати, пользовалась популярностью. Люди часто звонили насчет нее, например, ее хотели приобрести молодые супруги из Гатчины. Спрос позволил выставить более высокую цену: в итоге квартиру продали за 2,9 млн рублей. С учетом первого взноса 1 млн рублей Владимиру осталось доплатить 500 тысяч рублей.

Новый дом Владимира будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. В квартире предусмотрена полная чистовая отделка от Setl City, поэтому откладывать переезд из-за ремонта не придется. Пока ведется строительство, Владимир решил снимать студию в одном из первых корпусов ЖК «Невские паруса».

Подробнее с программой «Квартира в зачет» можно ознакомиться https://www.fontanka.ru/2018/09/25/050/

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

 

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