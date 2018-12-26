МВД РФ предлагает признать фальсификацию выборов тяжким преступлением

Фальсификацию итогов выборов перевести в разряд тяжких преступлений предложили представители МВД на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства. Об этом 26 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

По данным издания, 142 статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за фальсификацию избирательных документов, предлагают дополнить пунктом «Предварительный групповой сговор». По словам главы Центризбиркома, данная инициатива ещё требует обсуждения, эксперты дают ей неоднозначную оценку.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИК, с 2016 по 2018 год в России было возбуждено 70 уголовных дел в связи с нарушением избирательного законодательства, 28 из них были переданы в суд с обвинительным заключением.