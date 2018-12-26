Университету ИТМО отказали в аккредитации для обучения информатиков. Не нашли стадиона

Университету ИТМО отказано в аккредитации образовательной деятельности среднего профессионального образования по программе «Информатика и вычислительная техника». Об этом сообщается на сайте вуза.

Как 26 декабря рассказали «Фонтанке» студенты, поводом для отказа Рособрнадзора сертифицировать деятельность по данной программе факультета среднего профессионального образования стало отсутствие стадиона с элементами полосы препятствий.

Предполагается, что продолжить дальше обучение не смогут порядка 600 студентов (большинство – несовершеннолетние, так как обучение ведется с 9 класса), около 50 сотрудников университета потеряют эту работу.

На сайте ИТМО сообщается, что университет готов предложить студентам обучение по другим программам, например по специальности «Программирование в компьютерных системах», или в других учебных заведениях, перечень которых в ближайшее время вывесят на сайте.

Прокомментировать отказ Рособрнадзора ректор ИТМО Владимир Васильев не смог, обещав дать подробные объяснения лишь после встречи со студентами.