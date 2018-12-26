Порошенко хочет продлить запрет для россиян на въезд на Украину

Украинский президент выразил поддержку руководству пограничной службы республики, которая предложила продлить ограничительные меры в отношении граждан России.

«Все их действия [пограничной службы] были абсолютно оправданы, и я прошу, Петр Александрович (Цигикал, глава погранслужбы Украины. – Прим.ред.), внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением. Но если вы определите необходимость продолжения ряда мероприятий, я как президент и, уверен, члены СНБО поддержим ваши предложения», – цитирует 26 декабря Петра Порошенко издание «Страна.ua».

Президент ранее отметил, что хотел бы продлить военное положение, однако вопреки его желанию этого не случилось.

Напомним, 26 ноября Верховная рада утвердила военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем из-за инцидента у Керченского пролива. За 30 дней больше полутора тысяч граждан России не смогли пересечь границу Украины. На территорию страны было запрещено впускать мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет включительно. Сегодня военное положение было отменено.