Путин исключил проведение изоляционистской политики в России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет впадать в изоляционизм. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле 26 декабря.

«Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм..., строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны», — сказал Путин.

По его словам, Россия открыта для кооперации, торговых, технологических, инвестиционных обменов.

«Будет продолжена работа по улучшению делового климата внутри страны, упрощению административных процедур, и, конечно, будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, в высокотехнологичных областях, в сельском хозяйстве», — отметил он.

Президент также добавил, что на такую работу должны быть настроены ведомства.