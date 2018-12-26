В Петербурге второй день ненормальные пробки

Загруженность дорог Петербурга к 17:30 26 декабря достигла, по оценке «Яндекса», 8 баллов – это на два балла выше обычного показателя для данного времени суток.

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал несколько «необычно сложных пробок», все – в 17:18:

Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, от улицы Александра Матросова до Светлановской площади. В пробке длиной 2,7 км можно потерять 1 час 7 минут, что на 40 минут больше обычного.

Внешняя сторона КАД, от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. В пробке длиной 6,4 км можно потерять 31 минуту, что на 21 минуту больше обычного.

Пироговская набережная, Выборгская набережная, Ушаковская набережная, Приморский проспект, от Финляндского проспекта до улицы Академика Шиманского. В пробке длиной 4,7 км можно потерять 45 минут, что на 20 минут больше обычного.

Напомним, аномальные пробки наблюдались в городе и вчера, и сегодня утром. Обычно дорожный трафик увеличивается перед большими праздниками. Вчера вечером пробок добавила сильная метель – сразу на 4 больше нормы.