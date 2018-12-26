Сечин рассказал, что уронило цену нефти. В 2019 году падений за 50 не ждут

Ключевым фактором, снизившим цену на нефть, является повышение ставок Федеральной резервной системой США. Об этом 26 декабря заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, повышение ставки привело к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. При этом сделка ОПЕК+ по сокращению добычи пока никак себя не проявила.

«В данном случае мы, казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна стабилизироваться, все должны были испугаться, а никто не испугался», – цитирует Сечина «Интерфакс».

В консервативном сценарии на 2019 год «Роснефть» ожидает цены нефти на уровне 50-53 долларов за баррель. Соответствующая цена заложена в бюджете компании на следующий год.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов более оптимистичен и ждёт стабильность. Он считает, что ОПЕК+ даст свои результаты, в его сценарии цены будут на уровне 60 плюс.

Новое соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки члены ОПЕК+ подписали в начале декабря. Это привело к временному росту котировок, но после рынки снова обвалились. По мнению аналитиков, соглашение ОПЕК+ ещё может помочь, но оно начнёт действовать в январе, и резкого скачка не ждут.