«Уверенно идет на любые провокации». В Совете безопасности РФ предупредили о возможном конфликте с Украиной

Николай Патрушев заявил, что в ближайшем будущем украинская сторона может пойти на конфликт.

«Ощущая такую поддержку [США], Порошенко уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе», – цитирует 26 декабря секретаря Совета безопасности РФ «Российская газета».

По его словам, украинский президент Петр Порошенко заинтересован в сохранении власти, поэтому провокация может помочь в поддержании рейтинга. При этом Патрушев уверен, что американцы закрывают на это глаза.

Напомним, что в середине декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что «на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом». Его слова подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая не исключила, что «в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям». При этом глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что бояться украинской армии не стоит, так как «там три резиновых лодки осталось».