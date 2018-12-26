Родившийся в петербургском метро мальчик встретит Новый год в новой семье. Приёмные родители согреют и «подаренную» девочку из Омска

Петербургская семья взяла под опеку мальчика, родившегося на станции метро «Технологический институт». Трёхмесячный малыш покинул дом ребёнка и отправился встречать Новый год в домашней атмосфере.

Как сообщается на сайте детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой 26 декабря, мальчика забрала семья, в которой уже есть ребёнок. В следующем году потенциальные родители планируют начать процесс усыновления.

Мальчик появился на свет 23 сентября на станции «Технологический институт». Позже мать отказалась от сына.

В приёмной семье Новый год также встретит девочка из Омска, которую мать сразу после рождения отдала в дар учительнице из Петербурга. Как только биологическую маму лишат родительских прав, малышку удочерят.