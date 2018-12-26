Технологии
Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ
Магазин КЕЙ
Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
Сегодня одним из лидеров российского рынка смарт-устройств является компания Rubetek. Вместе со специалистами КЕЙ мы познакомимся с продукцией данного бренда.
Rubetek: история бренда
Компания Rubetek начала производство собственных смарт-устройств в 2013 году. Главная задача, которую ставили перед собой разработчики – создать простую и функциональную смарт-экосистему, которая была бы доступна каждому. И с этим в компании справились. Rubetek в настоящее время – это:
• Более 40 смарт-устройств собственной разработки.
• Более 300 устройств, совместимых с системой Rubetek.
• Более 50 разработчиков, создающих новые продукты.
• Более 60 магазинов, где представлена продукция Rubetek.
Rubetek делает смарт-устройства в России проще и доступнее.
Особенности Rubetek
Rubetek – это не просто разрозненные устройства, а полноценная платформа, которая включает в себя следующие компоненты:
• Датчики и сенсоры.
• Центр управления.
• Облачный сервис.
• Мобильное приложение.
Все эти компоненты обеспечивает взаимодействие аппаратной и программной части. Работает платформа следующим образом: данные считываются сенсорными устройствами и передаются в центр управления, где они обрабатываются и направляются в облачный сервис, через который с помощью мобильного приложения пользователь может удаленно управлять оборудованием.
Примечательно то, что платформа Rubetek совместима не только с устройствами компании, но и оборудованием сторонних производителей.
Кроме того, к преимуществам систем Rubetek можно отнести:
• Простой монтаж любого из устройств.
• Удаленное управления с помощью приложения.
• Создание сценариев взаимодействия устройств.
• Push- и SMS-уведомления.
• Управление через Siri или Google Assistant.
Таким образом, используя системы Rubetek, вы сможете контролировать и управлять собственным домом с помощью смартфона, независимо от того, где вы находитесь.
Продукция Rubetek в магазинах КЕЙ
Продукция марки Rubetek представлена в нашем каталоге следующими смарт-устройствами:
• Реле для управления воротами/рольставнями.
• Центр управления умным домом.
• Камеры видеонаблюдения.
• Смарт-розетки.
Кроме того, в нашем каталоге вы сможете найти специализированные комплекты безопасности и защиты от Rubetek.