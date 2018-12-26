Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Магазин КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.

Сегодня одним из лидеров российского рынка смарт-устройств является компания Rubetek. Вместе со специалистами КЕЙ мы познакомимся с продукцией данного бренда.

Rubetek: история бренда

Компания Rubetek начала производство собственных смарт-устройств в 2013 году. Главная задача, которую ставили перед собой разработчики – создать простую и функциональную смарт-экосистему, которая была бы доступна каждому. И с этим в компании справились. Rubetek в настоящее время – это:

• Более 40 смарт-устройств собственной разработки.

• Более 300 устройств, совместимых с системой Rubetek.

• Более 50 разработчиков, создающих новые продукты.

• Более 60 магазинов, где представлена продукция Rubetek.

Rubetek делает смарт-устройства в России проще и доступнее.

Особенности Rubetek

Rubetek – это не просто разрозненные устройства, а полноценная платформа, которая включает в себя следующие компоненты:

• Датчики и сенсоры.

• Центр управления.

• Облачный сервис.

• Мобильное приложение.

Все эти компоненты обеспечивает взаимодействие аппаратной и программной части. Работает платформа следующим образом: данные считываются сенсорными устройствами и передаются в центр управления, где они обрабатываются и направляются в облачный сервис, через который с помощью мобильного приложения пользователь может удаленно управлять оборудованием.

Примечательно то, что платформа Rubetek совместима не только с устройствами компании, но и оборудованием сторонних производителей.

Кроме того, к преимуществам систем Rubetek можно отнести:

• Простой монтаж любого из устройств.

• Удаленное управления с помощью приложения.

• Создание сценариев взаимодействия устройств.

• Push- и SMS-уведомления.

• Управление через Siri или Google Assistant.

Таким образом, используя системы Rubetek, вы сможете контролировать и управлять собственным домом с помощью смартфона, независимо от того, где вы находитесь.

Продукция Rubetek в магазинах КЕЙ

Продукция марки Rubetek представлена в нашем каталоге следующими смарт-устройствами:

• Датчик умного дома.

• Реле для управления воротами/рольставнями.

• Центр управления умным домом.

• Камеры видеонаблюдения.

• Смарт-розетки.

Кроме того, в нашем каталоге вы сможете найти специализированные комплекты безопасности и защиты от Rubetek.