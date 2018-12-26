Смольный вышел в предновогодний рейд против незаконной торговли. Демонтировано два елочных базара, прилавок с варежками и парковка

Городской комитет по контролю за имуществом 26 декабря провел рейд против нелегальной торговли на улицах Северной столицы.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, в ходе проверки было обнаружено два незаконных елочных базара — на улице Маршала Говорова,14, и проспекте Просвещения, 51. Они были демонтированы силами Центра повышения эффективности использования государственного имущества, подконтрольного ККИ. Впрочем, предпринимателям разрешили вывезти товар.

Также прекратить бизнес попросили торговцев варежками возле метро «Чернышевская». Их сотрудники ККИ просили удалиться уже 10-й раз за последнее время.

Кроме того, комитет демонтировал незаконную стоянку на Карпатской улице. Ее хозяева не смогли подтвердить свои права на участок, который заняли.