"Забастовка и голодовка". Метростроевцы отказались выходить из шахты подземки, пока им не выдадут зарплату

Около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить из шахты строящегося метро «Театральная» в Петербурге. Люди объявили забастовку и сообщили, что будут голодать до тех пор, пока не получат зарплату. Об этом 26 декабря сообщил в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте» член партии КПРФ Андрей Язов, который находиться на месте событий.

«Стоим у входа на площадку. Утренняя смена – около 30 человек должны были закончить к 15:00, но объявили забастовку и отказались выходить», – рассказал Язов. Он также добавил, что охрана не пускает вниз вечернюю смену. Как добавил один из метростроителей, бастовать решили не только те рабочие, кто находятся в шахте, но и вновь прибывшие.

"Ситуация накалена до предела. Боюсь, что если не дадут деньги, то метростроевцы перекроют весь город. Тогда никакая полиция не спасёт Смольный", – сообщил "Фонтанке" один из метростроителей, не участвующих в забастовке.

К протестующим уже приезжал замдиректора «СМУ-11» Владимир Харенков. Он объяснял бастующим, что задержка выплат связана с арестом счетов компании налоговой инспекцией. Со слов Харенкова, "проблема решается"; более того, он сообщил, что уже завтра метростроевцы "возможно получат" свою зарплату.

По данным государственной инспекции труда на 1 декабря в реестре недобросовестных работодателей, которые имеют просроченную задолженность по выплате зарплаты, есть только «СМУ-11 Метрострой» с долгом 42 млн рублей. Других дочерних организаций ОАО «Метрострой» в списке проштрафившихся работателей нет, но несмотря на это в социальных сетях на задержку ЗП также жалуются рабочие «СМУ-10» и «СМУ-15». Напомним, что сегодня ушел в отставку бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство подземки.