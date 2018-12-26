Приморское шоссе в Репино будет закрыто до мая

Закрытие Приморского шоссе продлевают до весны. Речь идёт об одном направлении на участке от Зеленогорского шоссе в посёлке Белоостров до улицы Репина в посёлке Репино, то есть в сторону Ленобласти. Для петербуржцев, пользующихся общественным транспортном, вводится бесплатный автобусный маршрут между Репино и Белоостровом.

«Фонтанка» писала о закрытии этого участка на период с 10 по 31 декабря. Сегодня, 26 декабря, комитет по транспорту Петербурга сообщил, что проехать там нельзя будет с 27 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Объезжать закрытый участок можно по Зеленогорскому шоссе (выезд по улицам Репина и Вокзальной). На соседних улицах введена временная схема движения, которая упростит проезд.

Кроме того, внесены изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 211, 306, К-305, К-400, а также действует бесплатный заказной кольцевой маршрут «Репино – Солнечное – Белоостров, Зеленогорское шоссе».

Причина вводимых ограничений – строительство магистрального водовода, которое ведёт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».