КЕЙ рекомендует подарки на Новый год в зависимости от бюджета

Магазин КЕЙ

Чем ближе новый год, тем острее стоит вопрос с подарками друзьям, близким и коллегам. Что подарить, чтобы подарок был необходимым, но при этом не банальным?

КЕЙ подготовил подборку интересных подарков в зависимости от бюджета.

До 1 500 рублей

VR очки – необычный подарок для тех, кто ценит современные технологии.

Портативный аккумулятор – такой подарок спасет в самых неприятных ситуациях.

Флешка с двумя разъемами позволяет использовать ее не только при работе с компьютером, но и со смартфоном.

GPS-трекер Redmond - идея для тех, кто опасается за сохранность багажа, домашних животных, или не может найти ключи по утрам.

Настольная игра станет прекрасным подарком для семьи с детьми, или тем, кто любит собираться с друзьями в домашней атмосфере.

Подарки от 1 000 до 3 000 рублей

Фитнес-браслет – подарок, который в тренде.

3D ручка – это тот гаджет, который жалеешь купить себе, но при этом мечтаешь получить его в подарок!

Увлажнитель воздуха – если вы устали дышать пылью и высушенным батареями воздухом, то этот гаджет для Вас.

Портативная колонка – уже за 3 000 рублей вы можете купить хорошую портативную колонку, которую удобно перемещать между комнатами.

Массажеры – Вы можете купить массажер для шеи и плеч, для ног, от усталости глаз или для всего сразу!

Электроодеяло – зимой так хочется завернуться в теплое одеялко и ощутить приятное тепло при любой погоде и температуре в комнате.

Подарки от 3 000 до 5 000 рублей

Экшен-камера – снимайте новогодний праздник, запуск салюта, катание на сноуборде.

Кухонная техника – выбирайте в качестве подарка мультипекарь, блендер, мультиварку или электрогриль, и наслаждайтесь новыми гранями вкуса еды.

Техника для бороды и волос является классическим новогоднем подарком.

Наушники накладные – выбирайте для зимы яркие модели с качественным звуком.

МФУ – зачем печатать личные документы на работе, или искать по ближайшим магазинам платную печать. Домашний МФУ позволяет в любой момент начать работу с документами.

Подарки от 5 000 до 10 000 рублей

Наушники TrueWireless. Тренд этого года – беспроводные наушники – втычки. Их стоимость начинается уже от 2000 рублей.

Кофемашина - не тратьте время на приготовление кофе на плите, а потом на мытье поверхностей от убежавшего напитка.

Геймерская мышь и клавиатура – прекрасный подарок для тех, кто отдыхает за компьютером или работает.

Электронная книга – подарок, который оценят интеллектуалы.