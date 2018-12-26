КЕЙ рекомендует подарки на Новый год в зависимости от бюджета
Магазин КЕЙ
Чем ближе новый год, тем острее стоит вопрос с подарками друзьям, близким и коллегам. Что подарить, чтобы подарок был необходимым, но при этом не банальным?
КЕЙ подготовил подборку интересных подарков в зависимости от бюджета.
До 1 500 рублей
VR очки – необычный подарок для тех, кто ценит современные технологии.
Портативный аккумулятор – такой подарок спасет в самых неприятных ситуациях.
Флешка с двумя разъемами позволяет использовать ее не только при работе с компьютером, но и со смартфоном.
GPS-трекер Redmond - идея для тех, кто опасается за сохранность багажа, домашних животных, или не может найти ключи по утрам.
Настольная игра станет прекрасным подарком для семьи с детьми, или тем, кто любит собираться с друзьями в домашней атмосфере.
Подарки от 1 000 до 3 000 рублей
Фитнес-браслет – подарок, который в тренде.
3D ручка – это тот гаджет, который жалеешь купить себе, но при этом мечтаешь получить его в подарок!
Увлажнитель воздуха – если вы устали дышать пылью и высушенным батареями воздухом, то этот гаджет для Вас.
Портативная колонка – уже за 3 000 рублей вы можете купить хорошую портативную колонку, которую удобно перемещать между комнатами.
Массажеры – Вы можете купить массажер для шеи и плеч, для ног, от усталости глаз или для всего сразу!
Электроодеяло – зимой так хочется завернуться в теплое одеялко и ощутить приятное тепло при любой погоде и температуре в комнате.
Подарки от 3 000 до 5 000 рублей
Экшен-камера – снимайте новогодний праздник, запуск салюта, катание на сноуборде.
Кухонная техника – выбирайте в качестве подарка мультипекарь, блендер, мультиварку или электрогриль, и наслаждайтесь новыми гранями вкуса еды.
Техника для бороды и волос является классическим новогоднем подарком.
Наушники накладные – выбирайте для зимы яркие модели с качественным звуком.
МФУ – зачем печатать личные документы на работе, или искать по ближайшим магазинам платную печать. Домашний МФУ позволяет в любой момент начать работу с документами.
Подарки от 5 000 до 10 000 рублей
Наушники TrueWireless. Тренд этого года – беспроводные наушники – втычки. Их стоимость начинается уже от 2000 рублей.
Кофемашина - не тратьте время на приготовление кофе на плите, а потом на мытье поверхностей от убежавшего напитка.
Геймерская мышь и клавиатура – прекрасный подарок для тех, кто отдыхает за компьютером или работает.
Электронная книга – подарок, который оценят интеллектуалы.