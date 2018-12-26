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26.12.2018 16:45
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КЕЙ рекомендует подарки на Новый год в зависимости от бюджета

КЕЙ рекомендует подарки на Новый год в зависимости от бюджета

Магазин КЕЙ

Чем ближе новый год, тем острее стоит вопрос с подарками друзьям, близким и коллегам. Что подарить, чтобы подарок был необходимым, но при этом не банальным?

КЕЙ подготовил подборку интересных подарков в зависимости от бюджета.

До 1 500 рублей

VR очки – необычный подарок для тех, кто ценит современные технологии. 

Портативный аккумулятор – такой подарок спасет в самых неприятных ситуациях. 

Флешка с двумя разъемами позволяет использовать ее не только при работе с компьютером, но и со смартфоном.  

GPS-трекер Redmond - идея для тех, кто опасается за сохранность багажа, домашних животных, или не может найти ключи по утрам. 

Настольная игра станет прекрасным подарком для семьи с детьми, или тем, кто любит собираться с друзьями в домашней атмосфере. 

 

Подарки от 1 000 до 3 000 рублей

Фитнес-браслет – подарок, который в тренде. 

3D ручка – это тот гаджет, который жалеешь купить себе, но при этом мечтаешь получить его в подарок! 

Увлажнитель воздуха – если вы устали дышать пылью и высушенным батареями воздухом, то этот гаджет для Вас. 

Портативная колонка – уже за 3 000 рублей вы можете купить хорошую портативную колонку, которую удобно перемещать между комнатами.

Массажеры – Вы можете купить массажер для шеи и плеч, для ног, от усталости глаз или для всего сразу!

Электроодеяло – зимой так хочется завернуться в теплое одеялко и ощутить приятное тепло при любой погоде и температуре в комнате. 

 

Подарки от 3 000 до 5 000 рублей

Экшен-камера – снимайте новогодний праздник, запуск салюта, катание на сноуборде. 

Кухонная техника – выбирайте в качестве подарка мультипекарь, блендер, мультиварку или электрогриль, и наслаждайтесь новыми гранями вкуса еды.

Техника для бороды и волос является классическим новогоднем подарком. 

Наушники накладные – выбирайте для зимы яркие модели с качественным звуком. 

МФУ – зачем печатать личные документы на работе, или искать по ближайшим магазинам платную печать. Домашний МФУ позволяет в любой момент начать работу с документами. 

 

Подарки от 5 000 до 10 000 рублей

Наушники TrueWireless. Тренд этого года – беспроводные наушники – втычки.  Их стоимость начинается уже от 2000 рублей. 

Кофемашина - не тратьте время на приготовление кофе на плите, а потом на мытье поверхностей от убежавшего напитка. 

Геймерская мышь и клавиатура – прекрасный подарок для тех, кто отдыхает за компьютером или работает. 

Электронная книга – подарок, который оценят интеллектуалы.  

 

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26.12.2018 16:45

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