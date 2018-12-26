Строительство коричневой ветки метро отстает минимум на год

Компания «Метрострой» больше чем на год отстала от графика возведения Красносельско-Калининской (коричневой) ветки метро. Эту информацию 26 декабря «Фонтанке» официально подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Смольный уже запросил план по ликвидации отставания, но «Метрострой» пока его не предоставил. Как рассказали «Фонтанке» в компании, строительство линии ведется, а на ситуацию с задержкой повлияли бюрократические трудности. В частности возникли сложности с передачей земли, но насколько они задержали строительство — не уточняется. Кроме того, в КРТИ рассказали, что в 2018 году «Метрострой» просил дополнительно 2,65 млрд рублей аванса, но чиновники не смогли выделить деньги: компания полностью не отработала полученный задаток в размере 1,5 млрд рублей. Все подробности случившегося можно прочитать в материале «Фонтанки».

Ранее наше издание сообщало о срыве на Лахтинско-Правобережной и Фрунзенско-Приморской линиях. В декабря власти признали, что станция метро «Горный институт» откроется на полтора года позже обещанного срока. В ноябре Смольный также рассказал, что не сможет запустить движение на станциях метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Кроме того, в трехмесячной задержкой в 2018-м запускали также «Беговую» и «Новокрестовскую», а потом нашлось более тысячи замечаний к работающим станциям.