Бомж-наркоторговец прорвался в Финляндию, но до родственников не дошёл

Бездомный россиянин из Карелии поплатился за желание воссоединиться с близкими рождственниками, которые живут в соседней Финляндии.

Как сообщили 26 декабря в пресс-служба прокуратуры Республики Карелия, 35-летний мужчина в октябре 2018 года незаконно пересёк границу России и Финляндии. Без документов, минуя автомобильные пункты пропуска, он преодолел заграждение. Нелегала задержали финские пограничники и передали российским коллегам.

Как отметили в ведомстве, с Суоми россиянин был знаком не понаслышке: ранее он жил там по ВНЖ, но был депортирован в связи с тем, что занимался незаконным оборотом наркотических средств.

Суд Сортавалы признал перебежчика виновным и оштрафовал на 30 тысяч евро. Тюремное наказание окпоказалось служителям Фемиды излишним в виду того, что с момента совершения преступления мужчина находился под арестом.