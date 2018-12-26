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Авто
26.12.2018 16:52
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За повторную езду без прав спросят вдвойне. ГИБДД готовит поправки в КоАП

ГИБДД России начала работу над новыми поправками в Кодекс об административных нарушениях РФ. Планируется ужесточить наказание за езду без прав для лиц, не имеющих водительского удостоверения. В том числе речь идет о тех, кто был лишен прав по медицинскими противопоказаниями.

Законопроект увеличивает штраф за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав, в два раза, сообщает 26 декабря Autonews. По словам главы Госавтоинспекции России Михаила Черникова, наказанием за нарушение станет штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо административный арест, либо от 100 до 200 часов обязательных работ.

Сейчас штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. И, как показывает существующая правоприменительная практика, такие санкции не позволяют достигать целей административного наказания в достаточной мере, отмечают в ГИБДД. По словам Черникова, нововведения позволят предупредить новые нарушения.

«В настоящее время законопроект в установленном порядке прорабатывается заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — рассказал он.

По данным ГИБДД, с 2016-го по первую половину 2018 года в России за неоднократную езду без прав было привлечено к ответственности 82,5 тысячи человек, причем 7,5 тысячи из них были задержаны пять и более раз. За то же время по вине водителей без прав произошло более 26 тысяч ДТП.

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