Разоряющая сила глубокого бикини. Недовольная клиентка уничтожила салон красоты

За процедуру эпиляции стоимостью 2800 рублей потеряла миллионный бизнес и свободу Марина Долгошеева. К краху и аресту привела клиентка, якобы временно потерявшая возможность заниматься сексом.

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В Петербурге заключена под стражу владелица салона красоты «Лунный сад». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК через полгода после того, как тренеру по йоге фотоэпилятором обработали зону глубокого бикини и доставили физические неудобства.

Тренер по йоге Наталья К. пришла в салон красоты «Лунный сад» в Пушкине на фотоэпиляцию. Попросила облагородить зону глубокого бикини. Процедуру, как утверждает Наталья, пришлось прекратить из-за неприятных ощущений. Ее стоимость составила 2800 рублей.

На следующий день тренер из-за покраснений сходила к дерматологу, ей диагностировали простой контактный дерматит и ожоги 1-2 степени как итог фотоэпиляции. Это распространенные последствия болезненной процедуры.

Оставшиеся в зоне бикини волосы Наталья посчитала признаком некачественно выполненной услуги. Она отправила в «Лунный сад» досудебную претензию и потребовала 250 тысяч рублей в качестве компенсации. Получив отказ, подала иск в Пушкинский суд на ту же сумму плюс 357 рублей – цена противоожоговых препаратов.

Некачественная услуга причинила, как указывает Наталья в иске, физическую боль, нравственные страдания (на осмотрах в клинике она оголяет зону бикини, что «доставляет огромное стеснение, нравственные неудобства и страдания»), ожоги нарушают целостность покровов кожи, процедура привела к невозможности вести активную общественную жизнь и половую.

Фотоэпиляцию проводили 27 марта. Иск в Пушкинском суде зарегистрирован 12 апреля. В этот период уложилось получение «Лунным садом» бессрочной лицензии на медицинскую деятельность. Ее выдал комитет здравоохранения Петербурга. В те же числа Наталью видели проводящей занятия по йоге, выглядела она хорошо. Судя по соцсетям, у нее действительно давно все в порядке. Она тренируется, отдыхает и в целом ведет активный образ жизни.

К лету «Лунный сад» почувствовал внимание экономической полиции Пушкинского района и Роспотребнадзора. Сотрудники приходили осматривать салон, изучали медицинские приборы, вызывали к себе косметологов, напряженно общались с гендиректором и владельцем Мариной Долгошеевой. Чуть позже к проверкам подключилось МЧС.

Рано утром 15 октября в квартиру Долгошеевой пришли с неотложным обыском. Следователь СК Вахлаев предъявил постановление, из которого следовало, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Салону припомнили неудачную процедуру. «Лунный сад» тоже обыскали, изъяв компьютеры, оригиналы санкнижек и документов. Обыск с участием Роспотребнадзора провели и в кондитерской «Пушкин кейк», принадлежащей Долгошеевой.

По данным «Фонтанки», к делу привели измененные показания врача Карташовой, которая делала эпиляцию Наталье К. Медик утверждала изначально, что работала бытовым фотоэпилятором Philips BRI 863/00, и это допускалось в «долицензионный» период салона. Но потом она будто бы вспомнила, что на самом деле работала медицинским прибором EL-800 по указанию Долгошеевой. А на это уже нужна лицензия.

31 октября СК переквалифицировал дело на часть 2 статьи 238 «Оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору». Группу, по версии следствия, составляли Долгошеева и Карташова.

На допрос в качестве подозреваемой бизнес-леди пригласили в СК 10 декабря, ушла она с подпиской о невыезде от следователя Вахлаева. Через три дня после допроса Долгошеевой руководитель следственного отдела СК Пушкинского района Дмитрий Дик отменил меру пресечения, предпринимательницу задержали и 16 декабря привезли в Пушкинский суд на арест.

По мнению следствия, Долгошеевой нельзя на свободе. Она имеет связи в правоохранительных органах и пользовалась ими. В мобильном телефоне подозреваемой нашлась переписка с замначальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области. Он ее друг, и предпринимательница спрашивала, как быть в такой ситуации. Ходатайство о заключении под стражу СК подкрепил натянутыми отношениями Долгошеевой со строптивой клиенткой и неявкой на допросы. Суд вынужден был арестовать подозреваемую на месяц, до 14 января 2019 года.

За несколько дней до ареста Долгошеева уведомила налоговую инспекцию о ликвидации «Лунного сада».

Наталья К. в разговоре с «Фонтанкой» сказала, что считает адекватными заявленную сумму компенсации и последствия, наступившие для Долгошеевой и ее бизнеса. Пушкинский суд приостановил рассмотрение иска, пока не разрешится судьба уголовного дела.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»