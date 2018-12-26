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Общество
26.12.2018 16:32
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От руки со скакалкой северодвинской учительницы пострадали девять детей. Директор детдома не реагировала

Девять воспитанников детского дома в Северодвинске признаны потерпевшими по уголовному делу учительницы физкультуры, которая предпочитала использовать скакалку как метод воспитания. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области 26 декабря.

По данным ведомства, директор учреждения знала о силовых методах воспитания, однако никаких мер по их прекращению она не приняла. В отношении руководителя возбудили административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение законными представителями обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних). 

«В отношении школы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций)», — добавили также в прокуратуре.

20 ноября стало известно, что учительница физкультуры школы в Архангельской области побила двух учеников скакалкой, обосновав свои действия фразой: «На то она и задница». Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними»).

 

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