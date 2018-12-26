Вслед за Албиным: из «Метростроя» ушел Сергей Милославский, отвечавший за строительство стадиона, «Новокрестовской» и «Беговой»

Заместитель генерального директора ОАО «Метрострой» Сергей Милославский покинул свой пост. На его место назначен Игорь Гаврилов, который уже много лет работает в структурах компании-метростроителя. Эту информацию «Фонтанке» 26 декабря подтвердили в ОАО «Метрострой».

Сергей Милославский, пришедший в компанию с должности заместителя ГКУ «Фонд капстроительства и реконструкции» в 2017 году, известен в строительном блоке как одно из ключевых действующих лиц на достройке стадиона «Газпром Арена», а также станций зеленой линии «Новокрестовской» и «Беговой». Собеседники «Фонтанки», близкие к ситуации, говорят о том, что Милославский решал оперативные вопросы в тот период, когда требовалось в ускоренном режиме довести строительство арены до конца. В состав управленцев «Метростроя» его привели аналогичные «авральные» обстоятельства на строительстве подземки. Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курировавший стройку, тогда даже перенёс свой рабочий кабинет на арену на Крестовском.

По мнению нескольких участников транспортного блока Петербурга, уход Милославского может в корне изменить непростые отношения между Смольным и «Метростроем». Более лояльный к компании Гаврилов займется вопросами дальнейшего развития компании, налаживания эффективного взаимодействия с органами государственной власти и управления, бизнес-структурами и предприятиями, входящими в акционерное общество.