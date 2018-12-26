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Общество
26.12.2018 16:24
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В правительстве РФ одобрили выращивание опийного мака. Но только для медицины

Государственные предприятия получат право выращивать наркосодержащие растения, в том числе запрещённый с 1987 года опийный мак. Это позволит создать в России полный цикл производства обезболивающих препаратов и обеспечит импортозамещение.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам заседания правительства 26 декабря,  законопроект о порядке культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей одобрен. Он утверждает культивирование разрешённых сортов наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием алкалоидов опия.

«На сегодняшний день мы закупаем практически 100% субстанций по импорту и производим из них только лекарственные готовые формы», – заявил Мантуров, отметив, что после принятия поправок зависимости от ввоза не будет.

Собственное производство может появиться на базе московского эндокринного завода, Государственного НИИ органической химии и технологии в Москве и в Почепе Брянской области. Для того чтобы обеспечить нужный объём субстанции для всей страны, потребуется порядка 100 гектаров земли.

Сейчас в России зарегистрировано 13 опийных препаратов, девять из них включены в список жизненно важных. Ни одно по полному циклу не производится. При этом из 10 препаратов девять субстанций поставляют страны, объявившие в отношении России санкции, добавила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Справка:

12 октября глава Московского эндокринного завода Михаил Фонарев заявил, что Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. В Минпромторге сказали, что не располагают такой информацией. В апреле 2017 года Минпромторг уже сообщал о подготовке законопроекта, разрешающего выращивать наркосодержащие растения как сырье для лекарств. Идет ли речь об этом же документе, не уточняется. Выращивать мак в России запрещено с 1987 года.

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