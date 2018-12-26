Манипулятор смял «семёрку» на заснеженной областной дороге. Шансов у водителя не было

Третий за сутки выезд на встречную полосу с тяжёлыми последствиями. На этот раз 31-летний водитель погиб в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 26 декабря около 12:50 на 7-м километре дороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, по предварительной информации, на встречную полосу выехал ВАЗ-2107 и столкнулся там с манипулятором.

31-летний мужчина, управлявший «Жигулями», погиб. 51-летний водитель манипулятора не пострадал.

Вероятно, причиной ДТП стал неудачный обгон, пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Напомним, вчера вечером в двух ДТП из-за выезда на встречную полосу в Петербурге и области пострадали пять человек и один погиб.