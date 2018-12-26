Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Порошенко не удалось продлить военное положение

Несмотря на желание Петра Порошенко продлить режим военного положения в стране, украинцы смогут выбрать президента в намеченный срок.

«Мы защитим демократию. И мы гарантируем, что выборы президента точно состоятся 31 марта 2019 года», – цитирует 26 декабря украинского лидера ТАСС.

По его словам, он хотел бы продлить военное положение, но не будет этого делать. «Если бы не выборы, мы бы попросили Раду продлить его», – заверил Порошенко. Вопрос обсуждал в среду Совет по национальной безопасности и обороне Украины.

Напомним, 26 ноября Верховная рада утвердила военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем из-за инцидента в Чёрном море у Керченского пролива. За 30 дней с момента его введения больше полутора тысяч граждан России не смогли пересечь границу с республикой.