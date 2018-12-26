Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Порошенко не удалось продлить военное положение
Несмотря на желание Петра Порошенко продлить режим военного положения в стране, украинцы смогут выбрать президента в намеченный срок.
«Мы защитим демократию. И мы гарантируем, что выборы президента точно состоятся 31 марта 2019 года», – цитирует 26 декабря украинского лидера ТАСС.
По его словам, он хотел бы продлить военное положение, но не будет этого делать. «Если бы не выборы, мы бы попросили Раду продлить его», – заверил Порошенко. Вопрос обсуждал в среду Совет по национальной безопасности и обороне Украины.
Напомним, 26 ноября Верховная рада утвердила военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем из-за инцидента в Чёрном море у Керченского пролива. За 30 дней с момента его введения больше полутора тысяч граждан России не смогли пересечь границу с республикой.
Справка:
26 ноября Верховная рада утвердила военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.