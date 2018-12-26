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Общество
26.12.2018 16:12
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Путин о полёте секретного «Авангарда»: Он надежно обеспечит безопасность России на десятилетия

Российский президент заверил, что боевая система «Авангард» поступит на вооружение армии уже в следующем году. Она станет «гарантом безопасности на десятилетия вперед».

Успешный пуск ракеты гиперзвукового комплекса «Авангард» был произведен 26 декабря по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина, он наблюдал за пуском по видеосвязи. Об этом сообщается  на сайте президента России. Боевая межконтинентальная ракета стартовала с полигона в Оренбургской области, гиперзвуковой «Авангард» совершил манёвры по высоте и горизонту, а затем успешно поразил условную цель на Камчатке.

«Программа зачётных лётных испытаний выполнена в полном объёме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН», – говорится в заявлении.

Владимир Путин, как сообщает РИА Новости, отметил, что гиперзвуковая система – это «гарант безопасности на десятилетия вперед». Ранее президент выразил мнение, что подобное оружие в ближайшие годы вряд ли появится в другой стране. Счетная палата США в подтверждение слов Путина выпустила отчет, где констатировала  нехватку вооружения, которое способно дать отпор новому гиперзвуковому российскому оружию.

Владимир Путин впервые рассказал о наличии у РФ принципиально нового оружия – комплекса «Авангард» в послании Федеральному собранию РФ в уходящем году.

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