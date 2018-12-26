Гадание на бензиновой гуще. Зачем «Газпром» собирается реанимировать в Петербурге фьючерсные торги на бензин

«Газпром межрегионгаз» в следующем году начнет торговать на петербургской бирже срочными контрактами на АИ-95 и дизтопливо. Пока популярность топливных фьючерсов крайне низка, покупатели "в них не верят". Но эти инструменты должны сбалансировать торги на бирже и предотвратить резкие колебания цен на топливо.

Klaus Ohlenschlger/DPA/TASS

Не секрет, что на бирже творятся совершенно непонятные обычному человеку вещи. К примеру, в последний день торгов 24 декабря бензин АИ-95 неожиданно оказался дешевле, чем АИ-92. Это положение дел будет зафиксировано все новогодние праздники, до первых торгов 9 января. Для обывателя — это дурдом, но специалисты не видят никакого форс-мажора и просят не паниковать. Но даже бывалые люди признают, что в нынешнем виде торги бензином непредсказуемы, и им надо бы добавить стабильности. Именно об этом - непонятная для большинства читателей «Фонтанки» новость о том, что «Газпром межрегионгаз» планирует со следующего года реанимировать торговлю фьючерсами на АИ-95 и дизтопливо.

Со следующего года на Петербургской бирже поставщики топлива обещают резко нарастить торговлю фьючерсами на самые популярные в Петербурге бензин АИ-95 и дизтопливо. Вопрос назрел, хотя пока владельцы АЗС не верят в такие торги, а корпоративные закупки даже крупных фирм, не говоря о малом бизнесе, идут в обход биржи. Если система фьючерсов реально заработает, это позволит бизнесменам и простым горожанам хоть как-то понимать, что происходит с ценами на бензин и сколько он будет стоить. По крайней мере, через три месяца.

Структуры «Газпром межрегионгаза», сбытовой «дочки» ПАО «Газпром» (перерабатывает на своих заводах около 12 млн тонн нефти в год), сообщили о планах по увеличению в следующем году продаж нефтепродуктов на срочном рынке на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Фьючерсы на бензин до сих пор были одним из самых непопулярных у трейдеров инструментов. В «Межрегионгазе» подготовили план развития этого сегмента рынка и обещают, что уже в следующем году он станет интересен не только для спекулянтов, но и для конечных потребителей.

Продукт, который готовит «Газпром межрегионгаз», представляет собой обязательство поставки топлива в определенный срок с конкретного завода. Пока речь идет лишь о трехмесячных контрактах. Причем этот инструмент предполагает и прозрачное ценообразование на транспортировку до конечного потребителя. Аналогичный принцип с лета уже работает для АИ-92 и сжиженного углеводородного газа. По ним ведутся фьючерсные торги и совершаются сделки, хотя и в небольшом объеме.

«Первые торги фьючерсом на бензин АИ-92 показывают, что не все участники рынка были готовы к использованию поставочных срочных контрактов», – отмечают в «Межрегионгазе». Но сейчас многие проблемы уже решены, и в компании отмечают, что на срочном рынке одним из самых ликвидных продуктов стал фьючерсный контракт на бензин АИ-92 с базовой точкой ценообразования на станции Аллагуват (Башкирия).

Говоря о планах на 2019 год, в «Газпром межрегионгазе» признают, что если с АИ-95 все будет достаточно понятно, то запуск фьючерсов по дизтопливу еще требует подготовительной работы.

«Непосредственно при выходе нового фьючерса на АИ-95 мы не ожидаем большого объема поставок, главной задачей в настоящее время является запуск котировки и последующее подключение к торгам других поставщиков, – объясняют в компании. – Дизельное топливо – продукт более сложный, чем бензины. На рынке представлено много его марок, и нет единого биржевого товара, который можно было бы по концепции нового фьючерсного контракта отгружать с любого завода РФ. Мы с биржей рассматриваем разные варианты запуска фьючерсных торгов дизтопливом, однако о результатах говорить пока преждевременно».

Ликбез

Торги фьючерсами на СПбМТСБ ведутся в основном в т. н. котировочном режиме. Если коротко, то реальных сделок почти не происходит, и никто не готов платить сейчас за то, чтобы получить вагон бензина через три месяца.

«По фьючерсам нет торгов потому, что нет спроса, – объясняет Леонид Чурилов, первый заместитель гендиректора «Петербургской топливной компании». – Причина — в высоких ценовых рисках». Но он признает, что смысл во фьючерсах есть. «Если купить фьючерс на бензин сейчас, то точно не прогоришь — почти невероятно, чтобы топливо к весне подешевело, – рассуждает эксперт. – Но вот те, кто рискнул и купил фьючерсы три месяца назад, сейчас сильно попали».

Если объяснять с цифрами, то с середины октября котировки на СПбМТСБ неуклонно падают. Если 18 октября (осенний пик цен) АИ-92 стоил 50,6 тыс. рублей за тонну, то 24 декабря — всего 38,7 тыс. рублей. При этом котировки на фьючерсные поставки в декабре на АИ-92 18 октября составляли 47,4 тыс. рублей за тонну. То есть те, кто взял тогда фьючерс, а не дождался сегодняшней цены, переплатили больше 18%. Но хорошая (в кавычках) новость в том, что фьючерсный рынок нефтепродуктами у нас практически не работает, и, судя по данным СПбМТСБ, никаких сделок на фьючерсы со сроком исполнения в декабре 18 октября не было.

Куда лучше развит спотовый рынок — с немедленными поставками. К примеру, 24 декабря объем торгов на СПбМТСБ составил около 800 сделок на 3,8 млрд рублей. Однако именно он этим летом добавил немало седых волос не только профессиональным трейдерам, но и вообще всем. Ежедневные скачки цен привели к полному хаосу на рынке нефтепродуктов. К примеру, 24 декабря, в последний в этом году день торгов, итоговая цена на АИ-95 оказалась ниже, чем на АИ-92, – 38 684 рубля за тонну против 38 742 рублей.

Эксперты объясняют, что с их точки зрения ничего страшного в этом нет — просто спрос на АИ-92 оказался выше, и сделки закрывались именно по такой цене. Но, разумеется, обычному петербуржцу, разглядывающему цены на АЗС, такой логики не понять.

«Развитие фьючерсного рынка задаст ориентиры и сбалансирует в целом вопросы ценообразования нефтепродуктов, позволит сгладить колебания, в том числе и на спотовом рынке», – говорит Илья Мороз, гендиректор АО «Солид – товарные рынки», крупнейшего брокера на СПбМТСБ.

Он считает, что инструменты, которые предлагает «Газпром межрегионгаз» – очень хороши, и опираясь на эту практику, можно будет говорить о серьезном развитии рынка нефтепродуктов в целом, и тогда российский товарный рынок, в том числе его топливный сегмент, придет к цивилизованному формату работы. «Будет здорово, если и другие нефтяные компании пойдут по этому пути», – надеется Илья Мороз. Правда, пока ни «Роснефть», ни «Газпром нефть» на вопрос «Фонтанки» о планах работы на срочном рынке нефтепродуктов не ответили.

Не для всех

Торги фьючерсами на бирже по праву относятся к специальной области знаний, разбираться в которой необходимо лишь очень ограниченному кругу людей. Но в последнее время слишком многое в нашей жизни стало зависеть от цен на нефть. И, возможно, поинтересоваться этой темой в ближайшее время окажется полезным для многих предпринимателей, которые раньше перекладывали заботу о биржевых котировках на своих поставщиков топлива.

«Мы пока только присматриваемся к поставочным фьючерсам. Есть люди, что на свой страх и риск уже купили их, и мы смотрим, как это будет работать», – говорит топ-менеджер брокерской фирмы из топ-10 игроков СПбМТСБ. По его словам, с точки зрения потребителей фьючерсы будут особенно востребованы на сезонных рынках. В обычное же время ими должны заинтересоваться спекулянты, которые обеспечивают приемлемый уровень ликвидности на бирже.

Вместе с тем Леонид Чурилов указывает на «сырость» этого инструмента. К примеру, не до конца проясненными остаются некоторые вопросы налогообложения. К тому же работа на срочном рынке обязательно требует хеджирования, а значит, расходы будут выше обычного.

Евгения Глумина, брокер компании «Брокеройл», говорит, что трейдеры пока не верят в эти новые инструменты. Слишком много в них не проясненных технических моментов. «Это не тот товарный рынок, к которому все привыкли, – объясняет она. – Но если это заработает, это будет интересно конечным потребителям, повлияет на сглаживание цен». В последние два года, говорит эксперт, на рынке нефтепродуктов сотворилось что-то необъяснимое для специалистов и уже назрел какой-то инструмент балансировки. Правда, для того чтобы это случилось, нужно время и серьезный рост ликвидности, то есть чтобы в новый инструмент поверили и продавцы, и покупатели, и спекулянты. Если хотя бы 50-70 тыс. тонн будет проходить через биржу ежедневно, это уже позволит считать фьючерс серьезным фактором ценообразования.

Сам себе биржа

На бытовом уровне одним из самых показательных примеров зависимости нашей жизни от нефтяной биржи стал резкий рост цен на бензин в этом году. Они подскочили до неприличного еще в начале 2018-го уровня. Но те, кто серьезно погружен в вопросы нефтяного ценообразования, еще ранней весной говорили, что летом будет резкий рост, и даже называли ценовые ориентиры, которые оказались очень близки к реальности. Самым трудным было преодолеть психологически важные отметки на стелах АЗС, а дальше все пошло по накатанному: если еще в январе 40 рублей за литр АИ-95 было чем-то вызывающим, то теперь чиновники заказывают на следующий год бензин и по 60 рублей.

Именно заказы госструктур, имеющих ограниченный и фиксированный бюджет на год, можно считать иллюстрацией того, как должен работать срочный рынок нефтепродуктов. Раз бензин все равно нужен, то не важно, сколько он стоит, главное, чтобы он точно был в марте, в июне и в конце следующего года. Поставщики, понимая необходимые потребителю обороты, сами рассчитывают свою маржу, которую они должны получить вне зависимости от колебаний цен. На стыке жадности производителя и прижимистости потребителя и должна — согласно экономической теории — рождаться справедливая цена.

Сам по себе спотовый рынок не хуже и не лучше фьючерсного. Но он фиксирует, скорее, сиюминутные потребности поставщиков и потребителей. Если у тебя крупный автопарк, приходится закупать топливо буквально для того, чтобы машины не встали. Если ты трейдер, тебе надо покупать, чтобы не сорвать поставки клиентам, которые и так нервничают из-за скачков цен. Фьючерсы же — это именно что финансовый инструмент. Он позволяет более надежно планировать работу компании. Возможно, к сроку экспирации (исполнения), через три месяца бензин и подорожает на 2-3% к уровню цены покупки, но с точки зрения работы крупной компании это не так важно, как ее бесперебойная работа.

«Нас это не интересует. Мы работаем с поставщиком, с ПТК, и что происходит на бирже, мы не смотрим, – объясняет исполнительный директор «АС Такси» Илья Ершов. – У нас цена не фиксированная, а плавающая, и небольшие объемы. Минимальная партия на бирже — 60 тонн — для нас просто гигантский объем, нам это не надо». Это очень понятное объяснение для подавляющего числа бизнесменов, которые оперируют даже не очень маленькими автопарками. Но то, что творилось с ценами на бензин весь 2018 год, возможно, заставит их поподробнее узнать о фьючерсах. Хотя бы для того, чтобы более предметно вести переговоры с поставщиками.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»