Россия входит в десятку стран мира с самым дешёвым мобильным Интернетом

В рейтинге самого доступного мобильного Интернета в мире Россия оказалась на 8 месте. В среднем гигабайт к концу года стоят 55.5 рублей, сообщает информационно-аналитическое агентство Content Review.

Средняя мировая стоимость 1 гигабайта мобильного Интернета составила 269,3 рублей. При этом мобильный Интернет дешевеет в мае 2018 года в России он стоил 65 рублей.

«Мобильный интернет стал основной услугой мобильных операторов, что незамедлительно отразилось на цене гигабайта. В России трафик дешевеет, однако уже в следующем году эта тенденция может измениться», – отметил автор исследования, директор агентства Сергей Половников.

Пока же дешевле чем в России Интернет только в Румынии, Польше, Египте, Казахстане, Египте, Израиле и Пакистане.

В топ-50 Финляндия оказалась на 21 месте по стоимости мобильного Интернета, а США на 45-ом. Самый дорогой Интернет в Швейцарии.

Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком от 4 гигабайт и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 22 декабря 2018 года.

Ранее сотовые операторы России сообщили о росте своих услуг в 2019 году на 10-20%.